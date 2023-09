Juventus, il riassunto del giorno: parlano Allegri e Brio

Per la Juveè giorno di vigilia, in vista del match con il Lecce. A parlare di questo è stato Allegri: "Abbiamo perso qualcosa in personalità ma abbiamo guadagnato in spensieratezza e velocità. Bisogna continuare a lavorare per far fare esperienza e responsabilizzare giocatori. Dobbiamo conoscere i nostri limiti e renderli i nostri punti di forza, e su questo dobbiamo lavorare e crescere. Dobbiamo lavorare per ottenere risultati, ci sono pressioni ma anche tanto senso di responsabilità. Sono state fatte scelte per dare un futuro alla squadra, bisogna lavorare ed arrivarci".