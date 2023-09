Mercato Juve – Bomba dall’Inghilterra: due club vogliono Rabiot

Per un motivo o per un altro Rabiot è sempre al centro di molte voci in casa Juve . Il centrocampista francese la scorsa stagione sembrava certo di andarsene, poi invece è arrivato il rinnovo a sorpresa.

Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, Manchester United e Newcastle sarebbero tornate alla carica per il giocatore della Juve. Proprio per questo la Vecchia Signora vorrebbe blindare il francese ma i discorsi per il rinnovo non saranno facili. Staremo a vedere.