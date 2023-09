Brio: “Il Lecce può mettere in difficoltà la Juve, non ha nulla da perdere”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Sergio Brio ha detto: " Quando si affrontano Juve e Lecce ho il cuore diviso a metà , è dura. Dico sempre “vinca il migliore”. La classifica oggi dice che è meglio il Lecce, ma io ero allo Stadium per Juve-Lazio, e ci sarò anche per Juve-Lecce, e ho visto una grande Juventus, forse la migliore dell’annata. E ho visto anche un grande coinvolgimento del pubblico e un grande lavoro della società per unire tifo, squadra e club".

Sul match contro il Sassuolo ha aggiunto: " Partita da dimenticare in fretta . Quando commetti errori come quelli dei giocatori bianconeri sabato poi perdi le partite: perché su tutti e quattro i gol del Sassuolo ci sono degli errori. Ma non voglio colpevolizzare nessuno , sto solo analizzando quello che è cambiato tra la partita con la Lazio e quella con il Sassuolo. Con la Lazio è stata una Juve quasi perfetta, mentre contro i neroverdi ci sono stati errori che hanno influito sul risultato".

La Juve può puntare allo scudetto? "Certo. Non vedo una squadra in grado di dominare come ha fatto il Napoli l’anno scorso, anche se l’Inter è sicuramente la favorita e ho visto buoni sprazzi dal Milan e dallo stesso Napoli. Ma la Juve vista contro la Lazio può giocarsela". Chiosa finale sul Lecce: "Non ha nulla da perdere e giocherà a mente sgombra, perché viene da ottimi risultati che hanno dato entusiasmo e questo può mettere in difficoltà la Juventus. E ha ottimi giocatori, in particolare mi sono piaciuti Krstovic e Almqvist. E gioca con concentrazione, il Lecce... Però se la Juventus sarà quella vista con la Lazio, scesa in campo per fare la partita, con attenzione, concentrazione e aggressività, farà valere la differenza tecnica".