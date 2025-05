Juventus, i precedenti del match con il Bologna

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei precedenti con il Bologna.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La Juventus è la squadra che ha vinto più partite di Serie A contro il Bologna: ben 79 successi bianconeri, con 53 pareggi e 23 vittorie rossoblù a completare il bilancio. Bologna e Juventus hanno pareggiato tutte le ultime quattro sfide in Serie A, andando entrambe sempre a segno: non impattano in cinque match consecutivi nel massimo campionato dal periodo tra il 1978 e il 1980. La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 25 partite di Serie A contro il Bologna (17V, 8N): per i bianconeri si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitta nella competizione; l’ultimo successo rossoblù sui bianconeri nel torneo è datato 26 febbraio 2011 (0-2, a Torino, con doppietta di Marco Di Vaio)”.

Gli altri precedenti

"La Juventus ha segnato almeno un gol in tutte le ultime 17 partite di Serie A contro il Bologna (37 reti, 2.2 di media a partita), già striscia record per i bianconeri contro i rossoblù nella competizione. Il punteggio più frequente negli scontri diretti in Serie A tra Bologna e Juventus è l'1-1, finale di ben 24 incontri, tra cui tre delle ultime sei sfide in campionato tra queste due squadre. Nelle ultime 38 sfide nel girone di ritorno in Serie A, il Bologna ha battuto solo una volta la Juventus (2-0 in trasferta nel febbraio 2011 con doppietta di Di Vaio): 15 pareggi e 22 vittorie bianconere completano il parziale. L'ultima vittoria emiliana nel mese di maggio contro i piemontesi risale addirittura al 24 maggio 1959 (4-1 in casa). Nelle 155 sfide di Serie A totali, Bologna e Juventus si affrontano nella 35ª giornata per la prima volta nella storia: nei campionati a 16, 18, 20 squadre si sono sfidati in tutte le giornate prima di oggi da 1 a 38, tranne proprio la 35. A BOLOGNA Il Bologna non batte in casa la Juventus in Serie A dal 29 novembre 1998 (3-0 con reti di Michele Paramatti, Giuseppe Signori e Davide Fontolan); da allora, in 21 sfide al Dall'Ara ben 14 successi bianconeri e sette pareggi. Nelle ultime otto gare in terra emiliana contro i rossoblù, la Vecchia Signora è sempre andata a segno almeno una volta. Juventus sempre a segno nelle ultime otto sfide in casa del Bologna in campionato, parziale al contrario nel quale i rossoblù hanno mancato l'appuntamento col gol quattro volte".