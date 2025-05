Tudor: “Ancora out Koopmeiners e Vlahovic”

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della sfida con il Bologna.

Igor Tudor, allenatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Non ci saranno Yildiz, Koopmeiners, Gatti, Cabal e Bremer. Purtroppo non ci sarà nemmeno Vlahovic. Oggi ha provato, ma non ci sarà. Sono situazioni che riguardano il passato, non posso commentare lo stato mentale della squadra prima di me. Roma-Juventus è una gara importante, fatta alla grande, con personalità. Le partite sono tutte importanti come con il Monza. La squadra ha dimostrato che c’è. Queste finali, come le chiamano tutti, sono poche e sono tutte lì. Hanno un’importanza. Non è detto che fai una prima bene e poi l’altra male. Come diciamo sempre, una alla volta. Abbiamo preparato il Bologna, con il loro calcio, le caratteristiche, vediamo chi esce”.

Sul gruppo

“In un mese è difficile recepire. Da stravolgere nessuno in un mese, si lavora quotidianamente su dei valori che sono giusti. Si aggiungono altri, si fa capire alla gente, quelli più giovani, cos’è. Il Bologna ha un lavoro dietro di anni con un calcio e la scelta di giocatori. E’ un calcio con più spensieratezza. Sono una squadra difficile da affrontare, corsa, grinta, voglia di duelli e di tutto quello che rappresenta il calcio moderno. Come dico spesso, trovi stile, giocate, ma dopo ti viene una squadra che va più forte di te e non c’è niente più di quello. Se non vai forte al pari dell’altro, la qualità tua non riesce ad uscire. Il Bologna ha capito questa roba da anni, come altri esempi di altre squadre, ma non cito. Nel calcio moderno, la fisicità annulla tanto la qualità. E ribadisco: la qualità è sempre importante, ma senza questo non esiste. Il Bologna ha tanto di questa roba qua, per le caratteristiche dei giocatori possono reggere quel tipo di calcio, e sono tutti così. Sono dieci. L’allenatore è bravo, fa un calcio come spiegato, domani bisogna contrastare e pareggiare quella roba là. Allora la nostra qualità può uscire, l’abbiamo preparata così, è bella da giocare, non vedo l’ora che inizi. E vedremo”. Intanto ecco le parole di Locatelli<<<