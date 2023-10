Juve, Rabiot festeggia con la Francia: “Contenti per la qualificazione”

Festa per Rabiot che ha raggiunto la qualificazione a Euro2024 con la sua Francia: assist per il centrocampista della Juve contro il Belgio

Ottima prestazione per la Francia di Adrien Rabiot , che ha vinto 2-1 contro l'Olanda . Il centrocampista della Juve è stato decisivo per la squadra di Deschamps, autore dell' assist per la seconda rete di Mbappe che ha deciso il match. I Bleus con 18 punti guidano quindi il Gruppo B, già aritmeticamente qualificati per Euro2024 .

Al termine della partita il centrocampista bianconero ha detto: " Volevamo finire con un clean sheet , piccolo neo, siamo perfezionisti. E’ stata una buona partita contro una squadra che ha provato a spingere e attaccare. Noi come squadra abbiamo fatto molto bene, siamo molto contenti della qualificazione in tasca . Festa a fine partita? Son venuti qui e quindi volevamo rendere merito a loro e al presidente della Federcalcio francese che era presente".

Chiosa fina sul Mbappe: "Non era preoccupato anche se da qualche partita non segnava. Anche se non segna tutte le partite non c’è problema, è sempre determinante. Siamo contenti per lui e per tutta la squadra".