Juventus, i gol più iconici nella sfide contro il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con il Milan, parlando dei gol più belli ed iconici.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita con il Milan. Ecco il comunicato: "Speciali, entusiasmanti, drammatiche. Le sfide tra Milan e Juventus non saranno mai banali. Ricche di storia del calcio, animate da scontri al vertice che hanno caratterizzato passaggi chiave del campionato italiano e non solo. Risulta difficile scegliere un solo episodio che possa descrivere al meglio quello che è stato e che continua a rappresentare la sana rivalità che esiste tra le due squadre. Domenica 22 ottobre 2023, alle ore 20:45, a San Siro sarà il confronto numero 177 in Serie A, l’ottantanovesimo in casa del Milan; i bianconeri non battono la squadra rossonera da 6 turni, l’ultima volta a gennaio 2021 al Meazza con il risultato di 1-3.

C’è, quindi, da invertire il trend e per far salire i livelli di adrenalina l’album dei ricordi va aperto sulla pagina dell’8 maggio 2005. STAGIONE 2004-05, A SAN SIRO LE DUE CORAZZATE SI CONTENDONO LO SCUDETTO San Siro, quattro giornate al termine del campionato. Il disegno perfetto del calcio italiano: spalti pieni e clima di frizzante tensione che aleggia sul manto verde. Sembra l’All Star Game a tinte tricolori: da una parte il Milan campione d’Italia in carica e finalista di Champions, dall’altra la Juventus di Del Piero, Trezeguet e Fabio Capello. In classifica è equilibrio assoluto: i bianconeri si trovano appaiati alla squadra di Ancelotti, in testa a quota 76. Gli esperti dicono Milan, anche l’inerzia spinge verso i padroni di casa, ma la parata di campioni sul terreno di gioco rende il pronostico imperscrutabile. LA ROVESCIATA DI ALEX HA UN POSTO NELLA STORIA I ritmi iniziali sono subito intensi: botta e risposta a tutto campo, con Kakà che prova subito a trascinare i suoi, ma la difesa orchestrata da Cannavaro e Thuram non lascia grandi spazi. Ci prova Shevchenko senza successo, il Milan alza la linea, ma si allunga in fase difensiva. Minuto 29, palla profonda a cercare la corsa di Del Piero, Alex tenta il cross, ma viene chiuso da Gattuso e intanto la linea rossonera si ricompatta a centro area. Nello spazio di un pensiero fugace, però, si materializza il genio. Il capitano non lascia nemmeno rimbalzare il pallone sul contrasto e impatta in rovesciata accarezzando il cielo, la traiettoria è spiazzante per tutti, Stam e Maldini non se l’aspettano, ma Trezeguet sì.

David prende in mezzo i giganti del Milan, incorna di testa sull’uscita di Dida scolpendo nella pietra l’iconic goal che tutti i tifosi juventini ricordano a 18 anni di distanza anche con gli occhi chiusi. Un momento magico, gol copertina a coronamento di una partita stellare. INZAGHI VUOLE ROVINARE I PIANI, BUFFON DICE NO E I BIANCONERI ESPUGNANO SAN SIRO I rossoneri non mollano. Nella ripresa entra Inzaghi, castigatore di tante classiche con la parte dell’ex scomodo e implacabile. È proprio Pippo a solleticare l’idea del pari per il Milan su un servizio a centro area di Shevchenko, ma l’uscita di Buffon e il recupero sulla linea di Zambrotta cancellano anche questo tentativo. La ripresa è intensa e nervosa, Del Piero di testa stampa il pallone sulla traversa e il risultato rimane in bilico fino a recupero inoltrato. Ultimo corner rossonero ed è ancora Inzaghi a cercare il pari da pochi passi. Buffon però, non è d’accordo e inchioda a terra pallone, partita e Scudetto. Finisce 0-1, la Juventus arriverà in carrozza al tricolore, il Milan crollerà in Champions a Istanbul contro il Liverpool, ma il match dell’8 maggio 2005 al "Meazza" resterà un cult indelebile nell’eterna competizione tra Milan e Juventus".

