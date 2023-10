Da Bremer e Kostic fino a Kean: poco spazio per la Juve in Nazionale

Serata no per la Juve in nazionale: tante sconfitte ma soprattutto poco spazio per i giocatori bianconeri in giro per il mondo

Serata no per la Juve in Nazionale, che colleziona diverse sconfitte ma soprattutto pochissimi minuti in campo. Nella vittoria per 3-1 della Francia contro la Scozia, infatti, Rabiot è stato risparmiato ed è rimasto in panchina.

Discorso simile per Kostic, che ha invece giocato tutto il secondo tempo della sfida tra Serbia e Montenegro terminata 3-1.

Appena 30 minuti in campo per Kean con l'Italia, battuta 3-1 dall'Inghilterra, mentre sono rimasti in panchina Gatti e Locatelli. 90 minuti in panchina per Bremer con il Brasile, battuto 2-0 dall'Uruguay.

