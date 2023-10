Musah: “Juventus? Sarà bello giocare contro Weah e McKennie”

Yunus Musah , calciatore del Milan , ha detto la sua a DAZN sulla prossima sfida con la Juventus . Ecco le sue parole: "La reazione dopo il derby? Dopo che hai una sconfitta così o puoi piangere o puoi reagire. Noi abbiamo deciso di reagire e l'abbiamo dimostrato nel campo e vogliamo continuare così ovviamente. Non vogliamo mai perdere così, specialmente nel derby. E' stato un colpo duro e l'abbiamo usato come motivazione.

Kessie? L'ho visto giocare anche quando giocavo qua: faceva molto bene qui in Italia, portava la squadra avanti ed era fondamentale. E' un esempio per me quello che ha fatto qua al Milan e vorrei fare lo stesso, se non di più, quindi è un buon esempio come centrocampista.