Juventus, nuova maglia speciale dopo il ritorno di Kojiro Hyuga

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con la nuova maglia dedicata a Kojiro Hyuga, ovvero Mark Lenders.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una novità sulle maglie, con il plus di Kojiro Hyuga, ovvero Mark Lenders. Ecco il comunicato: "Le strade di Kojiro Hyuga, aka Mark Lenders, e della Juventus si sono rincrociate. Lo scorso 9 novembre l’annuncio del suo “ritorno” in bianconero è stato un grande successo. Maglia speciale sold out in pochi minuti e “ritorno in campo” accompagnato da una bella vittoria contro il Cagliari.

E non solo questo, il successo della campagna “Tiger Shot comes back: Kojiro Hyuga x Juventus" è raccontata anche, e soprattutto, dall’entusiasmo dei tifosi bianconeri, che hanno accolto benissimo questo ritorno speciale. Finita qui? Nemmeno per sogno. Ci sono altri “Tiri della Tigre” in arrivo. L’esclusivissima t-shirt citata in apertura è pronta a tornare con una novità, a grande richiesta: questa volta in versione black. Stesso design, ma reso ancora più esplosivo grazie al contrasto dei dettagli in giallo. Disponibile online da oggi, 17 novembre 2023, e a partire dalla settimana prossima negli store di Torino, Milano e Roma.

Ma solo per un periodo limitato: il modo perfetto per vivere insieme questa grande avventura! E intanto la Milan Games Week & Cartoomics si avvicina! L’appuntamento è per il 24, 25 e 26 novembre, presso Rho Fiera Milano, e Juventus, per consacrare il suo legame con il mondo degli anime e dei manga, prenderà parte insieme a Dsyre, il team esport di Juventus, all’evento, tra i più rilevanti tra quelli dedicati al gaming e al fumetto a livello nazionale e internazionale".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.