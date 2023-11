Mark Landers è di nuovo juventino: ufficiale la collaborazione con il manga

Mark Lenders (Kojiro Hyuga) è di nuovo un giocatore della Juventus. Uno dei protagonisti indiscussi di Capitan Tsubasa (Holly e Benji), serie animata che ha esordito in Italia nel 1986, è pronto ad indossare di nuovo la maglia bianconera.

Nella corso della carriera tra cartone animato e manga, infatti, Mark Lenders si è trasferito alla Juventus all'inizio del nuovo millennio. Ora con la campagna "Tiger Shot comes back: Kojiro Hyuga x Juventus" il bianconero tornerà a essere protagonista. Ad accompagnare la campagna una maglia speciale in edizione limitata. Da vedere se sarà utilizzata in campo, magari già a partire dalla gara contro il Cagliari.