Juventus, le informazioni per i fan club 2025-26

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei nuovi fan club.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei fan club. Ecco il comunicato: “La nuova stagione è alle porte e con essa si riaprono le porte della grande famiglia bianconera. Da oggi, lunedì 19 maggio alle ore 15:00, è ufficialmente possibile in vista della stagione 2025/26. Un’occasione imperdibile per chi desidera vivere la Juventus da protagonista, condividendo la propria passione con tanti altri tifosi, in Italia e nel mondo. Affiliarsi a uno Juventus Official Fan Club significa entrare in una community riconosciuta, con accesso a vantaggi esclusivi riservati solo ai soci. Tra questi, servizi di biglietteria dedicati per le partite casalinghe all’Allianz Stadium e per le trasferte europee, la possibilità di partecipare a eventi riservati con la presenza di ospiti speciali dal mondo Juventus, promozioni personalizzate e sconti esclusivi su prodotti e attività ufficiali”.

Le altre informazioni

“Ogni Fan Club che completa l’affiliazione riceverà un welcome pack pensato per celebrare l’ingresso nella rete JOFC: un attestato ufficiale incorniciato, alcuni gadget originali Juventus e un pacchetto grafico personalizzato con il logo del Club. Anche i singoli soci riceveranno un’accoglienza speciale: chi si iscrive con tariffa dedicata riceverà un gift di benvenuto insieme a una e-card digitale personalizzata. Per chi desidera fondare un nuovo JOFC, può compilare il form al seguente link o scrivere all’indirizzo mail jofc@juventus.com. Diventare socio, invece, è semplicissimo: basta individuare il Club più vicino e contattarlo per iniziare il proprio percorso all’interno della grande famiglia juventina. Ovunque vi troviate, in Italia o nel mondo, c’è sempre un JOFC pronto ad accogliervi. Unisciti a noi per vivere la stagione 2025/26 ancora più da vicino, ancora più da juventino. Fino alla Fine”. Intanto ecco le parole di Llorente<<<