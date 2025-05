Llorente: “La Juventus deve raggiungere il quarto posto”

Fernando Llorente, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della lotta Champions.

Fernando Llorente, ex calciatore della Juve, ha detto la sua a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Abbiamo vissuto dei minuti finali come poche altre volte… Con Pedro poi siamo stati anche compagni di squadra nella Nazionale spagnola. Veramente tutto bellissimo, anche sotto si giocano tante cose”.

Sulla Juve

"La squadra ha iniziato male la stagione, con tanti problemi e infortuni. Stavano crescendo, poi però è arrivata la defezione in Champions e da lì sono calati. Se riuscissero a mantenere il 4° posto sarebbe buono e da lì devono costruire una grande squadra per poter lottare per il campionato. Finali di Coppe equilibrate? Lo sono tutte e tre. Quella che mi toccherà più da vicino è quella di Europa League a Bilbao, sarò in campo e c'è pure una squadra in cui ho giocato, il Tottenham, che ha un'opportunità unica non essendo abituato a vincere. Bellissima quella di Champions, tra due squadre che hanno fatto un percorso meraviglioso. Inter-Barça è stata la miglior semifinale nella storia della Champions League, ci ha tenuti tutti incollati".