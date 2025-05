Conte-Juventus, abbiamo novità pesantissime | ESCLUSIVA

Aggiornamenti esclusivi sul futuro della Juventus e della panchina bianconera: il punto della situazione della nostra redazione

La Juventus guarda con attenzione alla prossima stagione e si prepara a una svolta netta, tanto in panchina quanto dietro la scrivania. Come raccolto da Juvenews.eu, il nome in cima alla lista per la guida tecnica è quello di Antonio Conte, che potrebbe presto liberarsi dagli impegni contrattuali con De Laurentiis e il Napoli. Il ritorno del tecnico pugliese stuzzica l’ambiente bianconero, ma al momento non rappresenta l’unica priorità.

Juventus, indiscrezioni esclusive sul futuro di Antonio Conte

Il primo tassello da sistemare riguarda infatti la direzione sportiva. Nonostante da più parti si dia per probabile la permanenza di Cristiano Giuntoli, in realtà — sempre secondo quanto appreso da Juvenews.eu — la dirigenza bianconera valuta con decisione l’ipotesi di voltare pagina sia sul fronte del DS che su quello dell’allenatore. L’intenzione è quella di ripartire con un assetto più deciso, più in linea con lo stile “di casa Juve”, fatto di rigore, carisma e pieno controllo dello spogliatoio.

Nel frattempo, c’è da monitorare con attenzione anche la situazione che riguarda il Milan, dove si starebbe riflettendo proprio sul profilo di Giuntoli. In tal senso, la Juventus non intende frapporsi o ostacolare eventuali sviluppi: se l’ex Napoli dovesse decidere di accasarsi altrove, non ci sarebbero particolari resistenze.

Sul piano del calciomercato, Conte o meno, il piano è chiaro: l’attacco andrà ricostruito. Uno dei grandi sogni è Victor Osimhen, profilo graditissimo in Corso Galileo Ferraris e sulla lista dei desideri già da tempo. Tuttavia, l’attenzione resta anche sulle uscite: il futuro di Dusan Vlahovic è tutt’altro che certo.

La Juventus è pronta a valutare qualsiasi proposta concreta per il serbo: con l’offerta giusta, le strade potrebbero separarsi senza rimpianti, filtra da ambienti vicini alla società. Un addio che permetterebbe di finanziare i prossimi colpi in entrata e dare il via a una rifondazione completa del reparto offensivo.