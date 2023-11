Juventus, i calciatori oggi in campo con le Nazionali

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sugli impegni dei calciatori bianconeri con le rispettive Nazionali.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con gli impegni dei calciatori bianconeri. Ecco il comunicato: "Serata di impegni internazionali per i bianconeri impegnati nelle qualificazioni a Euro 2024: gli Azzurri devono assolutamente battere la Macedonia del Nord a Roma per giocarsi poi la qualificazione con l'Ucraina. Ma non ci sarà solo l'Italia in campo: segue il calendario completo dei bianconeri impegnati nelle varie Nazionali questa sera.

La copertina, però, va a Luis Hasa, centrocampista della Next Gen, che ieri, 16 novembre, è andato 2 volte in gol, con l'Italia U20 contro l'Inghilterra nella Under 20 Elite League. Spostandoci oltreoceano, nella notte non ha giocato Bremer nella sconfitta del Brasile contro la Colombia nelle qualificazioni ai prossmi Mondiali, mentre ha giocato tutta la partita McKennie con gli Stati Uniti, che sempre nella notte hanno battuto Trinidad e Tobago per 3-0 nella CONCACAF Nations League.

IL CALENDARIO DI OGGI GIOVANILI Belgio Under 21 - Scozia Under 21, ore 20:00 (Mbangula) Cipro Under 21 - Bosnia Erzegovina Under 21, ore 18:00 (Muharemovic) Germania - Turchia - 17.11 - h. 20.45 - Amichevole (Yildiz) Italia - Macedonia del Nord - 17.11 - h. 20.45 - Qual. Euro 2024 (Kean, Gatti, Chiesa, Cambiaso) Polonia - Repubblica Ceca - 17.11 - h. 20.45 - Qual. Euro 2024 (Szczesny)".

