Mussa: “Per Juventus-Inter decisiva la condizione dei Nazionali”

Intervenuto a Tmw Radio, Giovanni Mussa ha parlato del prossimo match di Serie A tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: "La partita è equilibrata, arrivando adesso dobbiamo vedere come rientreranno i nazionali. Lautaro arriverà tardi, conterà come si arriva fisicamente. A parità di nazionali non ci sarebbe partita perché l'Inter ha una profondità di rosa che la Juventus non ha. Per non parlare poi del gioco. La Juve deve pensarla come partita singola e l'Inter non deve pensarla come una partita avulsa dal contesto. Dovranno rispondere colpo su colpo".