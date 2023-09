Juventus, omaggio su X a Fagioli dopo la partita di ieri

La Juventus , su X, ha voluto omaggiare Nicolò Fagioli dopo l'ottima prova di ieri. Infatti, l'ex Cremonese è stato uno dei migliori in campo della Vecchia Signora, dispensando qualità e giocate di ottima fattura.

Dopo un inizio di campionato in salita, anche per il grave infortunio subito nella parte finale della scorsa stagione, Fagioli aveva perso il posto da titolare, in favore di Miretti. Le prestazioni delle ultime partite, però sembrano pendere dalla parte del numero 21.