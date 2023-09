Vlahovic posta, Chiesa risponde: “Arrendersi MAI”

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro il Lecce , valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A : la squadra bianconera è tornata alla vittoria dopo la sconfitta subita sabato sera contro il Sassuolo, rimettendosi subito in corsa in classifica. Una partita che ha visto Arek Milik come mattatore della serata: suo infatti il gol che ha deciso la partita; con il polacco che si è fatto trovare pronto alla sua prima da titolare.

Un turno di riposo per Dusan Vlahovic, che comunque è entrato nel finale di partita e che sarà protagonista nella partita di domenica contro l'Atalanta. Intanto però l'attaccante serbo è stato protagonista sui social insieme a Federico Chiesa. I due sono la coppia su cui punta Allegri per far tornare la Juventus in alto, e la loro coesione ed il loro affiatamento cresce di giorno in giorno.