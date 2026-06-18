Carnevali al lavoro per sistemare i conti

La Juventus si prepara a giorni decisivi sul fronte finanziario. Entro il 30 giugno il club dovrà registrare alcune operazioni in uscita per migliorare il bilancio e chiudere nel migliore dei modi l'esercizio 2025/26. La prima missione del nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali riguarda proprio questo aspetto. L'obiettivo è generare almeno 12-13 milioni di euro di plusvalenze attraverso una o più cessioni. La mancata qualificazione alla Champions League avrà infatti un impatto significativo sui conti bianconeri. Per questo motivo la società è chiamata a intervenire rapidamente, cercando di ottenere risorse immediate senza compromettere eccessivamente il valore tecnico della rosa. Le prossime settimane saranno decisive per il futuro economico e sportivo del club.

Cambiaso, Thuram e Bremer tra i possibili sacrifici

Tra i giocatori che potrebbero garantire gli incassi più importanti c'è Andrea Cambiaso. L'esterno continua ad avere estimatori in tutta Europa, con Chelsea e Barcellona che seguono con attenzione la situazione. La Juventus valuta il giocatore circa 40 milioni di euro. Al momento il Chelsea sarebbe il club più attivo, anche se l'offerta attualmente sul tavolo risulterebbe inferiore alle richieste bianconere. Un'altra posizione da monitorare è quella di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese piace a diversi club internazionali e potrebbe rappresentare una delle principali fonti di guadagno per la società. Le attenzioni provenienti dall'Arabia Saudita non sembrano però convincere il giocatore. Più concreto appare invece l'interesse di alcune squadre inglesi, tra cui Liverpool e Manchester United. Anche Bremer resta un nome da tenere in considerazione. Il difensore brasiliano continua ad avere mercato soprattutto in Premier League e la sua eventuale cessione garantirebbe un'importante plusvalenza. Cambiaso, Thuram e Bremer rappresentano i profili più preziosi della rosa e quelli in grado di generare gli incassi maggiori.

Gatti, Miretti e gli altri nomi sul mercato

Oltre ai big, la Juventus valuta anche altre possibili operazioni. Tra queste c'è quella legata a Federico Gatti, che potrebbe lasciare Torino davanti a un'offerta considerata adeguata. Situazione simile per Michele Di Gregorio, il cui futuro resta incerto in attesa delle decisioni definitive sul ruolo di portiere titolare. Tra i giocatori più richiesti figura inoltre Fabio Miretti. Il giovane centrocampista piace sia al Bologna sia alla Fiorentina e una sua eventuale cessione permetterebbe alla Juventus di registrare una plusvalenza totale. Attenzione anche a Juan Cabal, altro elemento che potrebbe essere coinvolto nelle strategie di mercato della società. Infine resta aperto il capitolo relativo a Jonathan David. Arrivato a parametro zero, l'attaccante non ha rispettato le aspettative durante la sua prima stagione in bianconero. La Juventus spera che eventuali offerte possano arrivare nelle prossime settimane, anche se trovare un acquirente disposto a investire cifre elevate non appare semplice. La sensazione è che almeno una cessione importante verrà completata entro fine mese. Carnevali ha bisogno di risorse immediate e la Juventus è pronta a valutare ogni opportunità utile per raggiungere gli obiettivi di bilancio.