Il futuro di Jonathan David potrebbe intrecciarsi con quello di Joshua Zirkzee. La Juventus starebbe infatti valutando la possibilità di cedere l’attaccante canadese durante questa sessione di mercato, con l’Aston Villa che avrebbe manifestato interesse per il centravanti. Un’eventuale partenza di David permetterebbe al club bianconero di liberare spazio, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo economico, per intervenire nuovamente nel reparto offensivo.

David può partire: l’Aston Villa alla finestra

La prima stagione di Jonathan David a Torino non avrebbe convinto pienamente la Juventus. Con il passare dei mesi, l’attaccante canadese avrebbe progressivamente perso centralità nelle gerarchie di Luciano Spalletti, spingendo la dirigenza bianconera a prendere in considerazione eventuali offerte in arrivo durante l’estate.

Tra i club interessati ci sarebbe l’Aston Villa, che starebbe monitorando con attenzione la situazione. La società inglese potrebbe valutare la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che la Juventus dovrebbe analizzare con particolare attenzione.

Per i bianconeri, infatti, sarebbe importante evitare un’operazione che possa soltanto rimandare il problema. Un prestito senza adeguate garanzie sulla futura acquisizione del giocatore non rappresenterebbe necessariamente la soluzione ideale: l’obiettivo sarebbe individuare una formula capace di assicurare un ritorno economico concreto e sufficientemente certo.

Dal canto suo, David potrebbe guardare con interesse a un ritorno nel calcio inglese, soprattutto davanti alla prospettiva di ritrovare un ruolo da protagonista.

Zirkzee aspetta la Juventus

In caso di partenza di David, la Juventus potrebbe tornare a concentrarsi su Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese sarebbe il profilo individuato dalla dirigenza per completare e rinnovare il reparto offensivo.

Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United dopo un’esperienza fin qui al di sotto delle aspettative e sarebbe interessato alla possibilità di tornare in Serie A, campionato nel quale ha già dimostrato di poter esprimere al meglio le proprie qualità.

Il possibile incastro, dunque, sarebbe chiaro: David verso l’uscita, con l’Aston Villa alla finestra, e Zirkzee pronto a rappresentare una delle principali opzioni per il futuro dell’attacco bianconero. Molto dipenderà però dalla formula dell’eventuale cessione del canadese e dalla capacità della Juventus di trasformare un’uscita in una nuova opportunità sul mercato.