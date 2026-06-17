Il Bologna si muove concretamente

Il futuro di Fabio Miretti potrebbe essere lontano dalla Juventus. Sul centrocampista classe 2003 cresce infatti l'interesse di diversi club di Serie A e nelle ultime ore si è inserito con decisione anche il Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni, la società rossoblù avrebbe già avviato i primi contatti con la dirigenza bianconera per raccogliere informazioni sulla situazione del giocatore e valutare la fattibilità dell'operazione. Al momento non si parla ancora di una trattativa avanzata, ma il Bologna considera Miretti un profilo perfettamente in linea con il proprio progetto tecnico. Il club emiliano continua infatti a puntare su giovani di talento, capaci di garantire qualità immediata e prospettive di crescita. L'interesse del Bologna rappresenta una novità significativa nella corsa al centrocampista juventino, destinato a essere uno dei nomi più discussi delle prossime settimane.

La Fiorentina non molla la presa

L'ingresso del Bologna non modifica i piani della Fiorentina, che continua a seguire Miretti con grande attenzione. Il club viola aveva manifestato il proprio interesse già da tempo e resta una delle società maggiormente interessate al giocatore. La dirigenza toscana considera il centrocampista un rinforzo ideale per aumentare qualità e dinamismo nella zona centrale del campo. Per questo motivo la Fiorentina continua a monitorare gli sviluppi senza perdere contatto con l'entourage del calciatore e con la Juventus. L'inserimento del Bologna, però, rischia di rendere più complicata l'operazione. La presenza di più pretendenti potrebbe infatti aumentare la concorrenza e spingere la Juventus a valutare con maggiore attenzione eventuali offerte. La sfida tra Bologna e Fiorentina è soltanto all'inizio, ma entrambe sembrano intenzionate a fare sul serio.

La posizione della Juventus

Dal canto suo, la Juventus sta riflettendo sul futuro del giovane centrocampista. Miretti è cresciuto nel settore giovanile bianconero e rappresenta uno dei talenti più interessanti prodotti dalla cantera del club negli ultimi anni. Tuttavia la nuova dirigenza è chiamata a prendere decisioni importanti anche sul fronte economico. In quest'ottica, una possibile cessione del giocatore garantirebbe una plusvalenza particolarmente rilevante per le casse societarie. La Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva, ma appare disponibile ad ascoltare eventuali proposte considerate adeguate. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno nelle prossime settimane e dalle valutazioni di Giovanni Carnevali e dello staff tecnico guidato da Luciano Spalletti. Il destino di Miretti resta quindi aperto. Bologna e Fiorentina osservano con attenzione, mentre la Juventus si prepara a valutare ogni scenario possibile. L'impressione è che il futuro del centrocampista possa diventare uno dei temi più caldi del mercato estivo bianconero.