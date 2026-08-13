Il futuro di Federico Gatti resta tutto da scrivere. Il difensore della Juventus è in attesa di capire quale sarà il suo destino nelle ultime settimane di mercato, consapevole che la sua permanenza a Torino non può essere ancora considerata certa. Il club bianconero sta infatti valutando diverse possibilità per il giocatore e lavora per individuare la soluzione migliore, sia per il diretto interessato sia per le esigenze della rosa.

Negli ultimi mesi il nome di Gatti era stato accostato con insistenza al Napoli, ma la pista non ha mai trovato il definitivo slancio. I contatti e le indiscrezioni non si sono quindi trasformati in una trattativa concreta e, con il mercato che entra nella sua fase più calda, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente.

Gatti, nuove piste dall’estero

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nelle ultime ore sarebbero emersi nuovi interessamenti per il centrale bianconero. In particolare, a monitorare la situazione di Gatti ci sarebbero Hull City e Olympique Marsiglia, due piste estere che potrebbero diventare più concrete nelle prossime settimane.

Al momento non risultano accordi definiti, ma entrambe le società rappresentano potenziali destinazioni da tenere sotto osservazione. La Juventus, dal canto suo, dovrà valutare attentamente ogni eventuale proposta prima di decidere se procedere con una cessione.

La situazione resta dunque in evoluzione e molto dipenderà dalle prossime mosse del mercato. Gatti vuole conoscere il proprio futuro e la Juventus dovrà fare chiarezza sul ruolo del difensore all'interno del progetto. Le piste Hull City e Marsiglia si aggiungono così allo scenario e potrebbero movimentare le ultime settimane di trattative.