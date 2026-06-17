I grandi club tornano all'assalto

Il futuro di Andrea Cambiaso continua a essere uno dei temi più caldi in casa Juventus. Nonostante una stagione caratterizzata da prestazioni altalenanti, l'esterno bianconero resta tra i profili più apprezzati sul mercato internazionale. Dopo gli interessamenti registrati nei mesi scorsi da parte del Manchester City, anche Chelsea e Barcellona avrebbero intensificato il monitoraggio sul giocatore. Entrambi i club considerano Cambiaso un elemento ideale per arricchire le proprie corsie laterali grazie alla sua versatilità e alle sue qualità tecniche. La Juventus continua a considerarlo un giocatore importante, ma la situazione economica del club impone valutazioni attente su ogni proposta che potrebbe arrivare durante l'estate. Un'offerta particolarmente importante potrebbe spingere la società bianconera a prendere in considerazione una cessione.

Spalletti lo considera centrale nel progetto

Nonostante alcune difficoltà emerse nel corso della stagione, Luciano Spalletti ha sempre dimostrato grande fiducia nei confronti di Cambiaso. L'esterno è stato infatti uno dei giocatori più utilizzati dall'allenatore bianconero. Le 35 presenze da titolare raccolte nell'ultimo campionato confermano il ruolo centrale ricoperto all'interno della squadra. A livello realizzativo, il classe 2000 ha contribuito con tre reti e quattro assist. Numeri che non raccontano completamente l'importanza del giocatore. La sua capacità di agire su entrambe le fasce e di adattarsi a più sistemi tattici continua infatti ad attirare l'attenzione delle principali società europee. La duttilità resta la caratteristica che rende Cambiaso uno dei profili più richiesti del panorama italiano.

Barcellona e Chelsea studiano l'affondo

Tra le pretendenti più interessate figura il Barcellona. Il club catalano è alla ricerca di un esterno moderno, capace di contribuire sia alla fase offensiva sia alla costruzione del gioco. Secondo le indiscrezioni, i blaugrana avrebbero persino valutato la possibilità di inserire Ronald Araujo come contropartita tecnica per facilitare l'operazione. Una soluzione che, almeno per il momento, non sembra convincere completamente la Juventus. Più concreta appare invece la pista che porta al Chelsea. Il club londinese avrebbe individuato in Cambiaso uno dei rinforzi ideali per il nuovo progetto tecnico. L'apprezzamento da parte del nuovo allenatore Xabi Alonso rappresenta un fattore importante. Il tecnico spagnolo ritiene infatti che le caratteristiche dell'esterno juventino si adattino perfettamente al proprio sistema di gioco. Inoltre, dopo alcune operazioni in uscita, il Chelsea potrebbe disporre delle risorse economiche necessarie per soddisfare le richieste della Juventus.

Carnevali punta all'incasso

La posizione della società bianconera appare piuttosto chiara. Giovanni Carnevali valuta con attenzione la situazione e considera Cambiaso uno dei giocatori in grado di generare una plusvalenza significativa. Per questo motivo la Juventus preferirebbe una cessione a titolo definitivo piuttosto che un'operazione basata principalmente su scambi di cartellini. L'obiettivo è ottenere un'importante entrata economica da reinvestire sul mercato. Chelsea e Barcellona restano in prima fila, ma al momento i londinesi sembrano avere qualcosa in più. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'interesse delle big europee si trasformerà in una vera trattativa o se Cambiaso continuerà a essere uno dei punti di riferimento della Juventus.