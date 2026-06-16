Il futuro di Khéphren Thuram potrebbe riservarci delle novità importanti nel corso delle prossime settimane. Il centrocampista francese, sarebbe finito infatti nel mirino di due club della Premier League, che vorrebbero assicurarsi le prestazioni del classe 2001 in vista della prossima stagione.

Al momento la dirigenza bianconera, impegnata su più fronti di mercato, non si è ancora espressa sulla situazione del centrocampista, ma ben presto verranno delineati gli obiettivi e le strategie di mercato. Dopodiché, potremmo capire se Khéphren Thuram, sarà considerato una pedina fondamentale per il futuro della Vecchia Signora oppure verrà sacrificato per garantire alle casse societarie un’importante entrata economica.

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L’interesse di due club inglesi

Sul punto è intervenuto l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che attraverso un video pubblicato su YouTube ha voluto fare chiarezza in merito all’interessamento dall’Inghilterra per il centrocampista bianconero.

Stando a ciò che riporta Moretto, al momento si tratta solamente di sondaggi per capire le richieste economiche del club bianconero. Nello specifico, le due società che maggiormente sembrano essere intenzionate al francese sono il Sunderland e il Nottingham Forest.

In tutto ciò, fondamentale sarà la volontà del ragazzo, non è scontato intatti che Thuram accetti una destinazione in un club di Premier League che non gli permetta di giocare la Champions League. Nelle prossime settimane capiremo se tali sondaggi si trasformeranno in qualcosa di concreto e conosceremo la posizione della Juventus al riguardo.