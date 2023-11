Juventus, il recap dei calciatori impegnati in Nazionale

La Turchia, poi, vincerà questa partita 2-3. Sorride e tanto anche Rabiot che con la sua Francia strapazza Gibilterra (14-0) e continua il suo percorso netto nel Gruppo B delle qualificazioni a EURO 2024. Ventuno punti in sette match per i transalpini. Tornando su Adrien, anche lui è andato a segno contro Gibilterra per la rete numero 8 della partita dei francesi. Qualificazioni agli Europei anche per Iling-Junior e la sua Inghilterra Under 21. Chiaramente stiamo parlando degli Europei di categoria e nel pomeriggio di sabato 18 novembre gli inglesi hanno superato 0-3 i pari età della Serbia.

Samuel non è sceso in campo in questo match. Soffermandoci ancora sulle Selezioni Under, Nonge ha affrontato in amichevole con il Belgio Under 20 i pari età della Francia. Ad avere la meglio sono stati i francesi che si sono imposti con il punteggio di 0-1. JUVE, I NAZIONALI IN CAMPO OGGI Oggi, 19 novembre, in programma unicamente la sfida tra la Serbia di Kostic e Vlahovic e la Bulgaria, valevole per la decima e ultima giornata della fase a gironi delle qualificazioni a EURO 2024".