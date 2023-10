Juventus: i risultati dei bianconeri impegnati in Nazionale

La Juventus si sta allenando alla Continassa a ranghi ridotti a causa della pausa per le Nazionali : alcuni dei bianconeri che hanno riposto alla chiamata delle rispettive selezioni sono scesi in campo ieri sera, e questo è quanto è successo.

"Un giovedì intenso per i giocatori della Juventus convocati in Nazionale. Vediamo il bilancio.

Sorride la Polonia che rispetta i pronostici e sconfigge le Faerøerne. 0-2 il risultato finale in favore dei polacchi con i bianconerei Szczesny e Milik titolari. Imbattuto il primo, mentre Arek è rimasto in campo 59 minuti, prima di essere sostituito da Buksa. Vince anche l'Inghilterra Under 21: netto 9-1 ai pari età della Serbia. Samuel Iling-Junior è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro.