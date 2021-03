Forlan: “Un eventuale addio di Ronaldo non farebbe bene alla Juventus”

L'ex attaccante ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo

La Juventus ha ripreso la sua marcia in campionato dopo l'eliminazione dalla Champions League, arrivata per mano del Porto che nelle due gare di andata e ritorno si è imposto passando al turno successivo grazie alla regola dei gol in trasferta, che ha premiato la squadra di Sergio Conceicao. Una grande delusione per tutto l'ambiente juventino, che è ripartito subito ottenendo a Cagliari una convincente vittoria per 1-3. I bianconeri sono a dieci punti di distanza dall'Inter prima in classifica, con la squadra di Andrea Pirlo che ha però una partita in meno, quella contro il Napoli da recuperare il 7 aprile dopo l'ennesimo rinvio.