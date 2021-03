Verso Juve-Benevento: Pirlo al lavoro tra assenze e conferme

La situazione dei bianconeri in avvicinamento al prossimo match di campionato

Domenica alle 15 la Juventus tornerà tra le mura amiche per ospitare il Benevento. Il match contro i sanniti, a cui i bianconeri hanno già lasciato due punti nella gara di andata, servirà per tenersi nella scia di Inter e Milan. La Vecchia Signora ha il compito di complicare la volata dei nerazzurri, attualmente strafavoriti per la vittoria del campionato. Dopo la delusione Champions, i bianconeri tenteranno di raddrizzare la stagione chiudendo il campionato in crescendo, oltre che cercando di portare a casa la finale di Coppa Italia. Il Benevento è un avversario più che abbordabile, anche se la Juve ha dimostrato di poter incappare in grosse disattenzioni contro squadre meno attrezzate. Pirlo dovrà - tanto per cambiare - fare i conti con diverse assenze. L'ultimo a dare forfait è stato Alex Sandro. Contro il Benevento, dovrebbe essere uno tra Frabotta e Bernardeschi a sostituire il brasiliano. Sull'altra fascia ci sarà Danilo, in vece dello squalificato Cuadrado. La linea difensiva dovrebbe essere composta da de Ligt - unico certo della titolarità - e uno dei due capitani. Il tecnico bresciano starebbe anche pensando a qualche cambio a centrocampo, dove potrebbe rivedersi Arthur dal primo minuto. Il brasiliano dovrebbe comporre la linea mediana con uno tra McKennie e Rabiot.