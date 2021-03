Camoranesi: “La Juve ha bisogno di altri Chiesa. Se parte Ronaldo verrà rimpiazzato”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato dei bianconeri

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus Mauro German Camoranesi, che sarà il secondo ospite del format "Talk To" iniziato da JTV, ha parlato dei bianconeri e della sfida di domenica al Benevento, intervistato dai microfoni di Tuttosport: "Andrea è alla prima esperienza. Pippo, invece, ha già svolto un bel percorso, vincendo in Serie C e in B. Vederli contro fa sempre un po’ strano perché, oltre che ex compagni, sono amici. A me è sempre piaciuto molto giocare con entrambi. Pirlo è Pirlo. E Inzaghi era un attaccante propositivo, sempre pronto a scattare".

"Champions? A parte il dispiacere, mi ha sorpreso vedere una squadra eliminata nonostante i quattro gol segnati tra andata e ritorno. La Juve ha regalato almeno 3 gol, ma è stata anche un po’ sfortunata. Per questo è giusto andare avanti con Andrea. È un ragazzo intelligente e conosce alla perfezione le esigenze dei giocatori. Allenare non è semplice in assoluto, poi molto dipende anche dai calciatori a disposizione. Più sono forti e più è facile far bene. Conta più quello dell’età: è importante avere un mix tra giovani e vecchi".

"Ronaldo se resta sono contento per la Juventus. Ma se Cristiano dovesse decidere di andare via, sono convinto che i dirigenti lo rimpiazzeranno con un altro attaccante di valore. De Ligt è fortissimo, già oggi mi sembra a un livello superiore. L’olandese ha tutto per gestire al meglio il dopo Chiellini-Bonucci, mentre in Kulusevski vedo un gran talento, bravo a giocare un po’ ovunque. Sinceramente nemmeno io ho ancora capito quale possa essere la posizione ideale per lui. Una cosa è certa: avere calciatori duttili è un vantaggio, non il contrario".

"Chiesa? Sono sincero: un impatto devastante come quello degli ultimi mesi non me lo sarei aspettato così presto. Si vede che è un ragazzo con una gran fame e una straordinaria voglia di calcio. Ne servirebbero altri tre come lui... La Juventus ha bisogno di giocatori italiani e di rafforzare il blocco azzurro, proprio com’è nella tradizione del club. Ma servono dei titolari come Chiesa, non delle alternative".

"I bianconeri possono anche riuscire a vincerle tutte di qui alla fine. Però il campionato, a questo punto, può perderlo soltanto l’Inter. I nerazzurri hanno uno stile perfetto per lo scudetto... Conte è una garanzia per vincere i campionati: le sue sono squadre toste, solide. In Champions, invece, Antonio non è un ragazzo fortunato".