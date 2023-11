Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

La nostra panoramica parte proprio dallo splendido secondo posto ottenuto dall'Under 14 alla "Portimao International Cup", andata in scena in Portogallo. Tante le squadre professionistiche presenti, provenienti da diversi Stati europei. Come sempre, oltre al risultato che è stato ottimo, è stata un'esperienza altamente formativa e stimolante per il gruppo guidato da Mister De Martini. Parlando di esperienze formative non possiamo non citare quella vissuta dall'Under 13 di Mister Marchio al torneo "Caroli Hotels" che si è disputato a Parabita, in provincia di Lecce. Terzo posto per i nostri bianconeri, al termine di un bellissimo percorso. Tornei, ma non solo tornei ovviamente. Sono stati tantissimi i test match andati in scena tra Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Andiamo con ordine: l'Under 12 di Mister Magri, l'Under 11 di Mister Angaroni, l'Under 10 di Mister Bernardi e l'Under 9 di Mister Giglio hanno affrontato i pari età della SPAL a Ferrara; trasferta a Milano, invece, per l'Under 12 di Mister Niello, per l'Under 10 di Mister Saporito e per l'Under 8 di Mister Carlino per affrontare i pari età del Milan; per chiudere, poi, test match piemontesi per l'Under 8 di Mister Bertolotti, da sotto età, con l'Under 9 della Pro Vercelli, per l'Under 10 di Mister Cara con i pari età della Pro Vercelli in questo caso, per l'Under 12 di Mister Perla, da sotto età, con la Sisport B Under 13 e per l'Under 13 di Mister Panzolini con i pari età della Sisport. Tutti questi test match si sono svolti nella giornata di domenica 5 novembre.