Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando dei risultati dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sull'attività di base. Ecco il comunicato: "Oggi è lunedì ed è il momento, come sempre, di riepilogare tutti gli impegni che hanno coinvolto le nostre piccole bianconere e i nostri piccoli bianconeri nella settimana appena trascorsa. Come sempre sono state tantissime le esperienze positive e formative vissute dalle nostre squadre. La copertina questa settimana è dedicata all'esperienza vissuta nella giornata di sabato 18 novembre dalle nostre Under 14 (De Martini), Under 13 (Marchio) e Under 12 (Niello) in quel di Nizza.

I nostri bianconeri hanno affrontato in test match i pari età del Nizza, nel centro di allenamento del club francese. È stata una giornata ricca di spunti interessanti e i confronti tra le squadre sono stati tutti di ottimo livello. Questi confronti, con club stranieri, sono sempre importanti nel percorso di crescita dei nostri ragazzi. Tante altre amichevoli sempre di ottimo livello, poi, si sono disputate in giro per l'Italia. In provincia di Padova sono scese in campo l'Under 12 (Magri) e l'Under 11 (La Pira) per disputare un'amichevole con i pari età del Padova e anche in questo caso sono stati tanti gli aspetti positivi emersi.

Confronti positivi anche per l'Under 10 (Saporito) e per l'Under 8 (Carlino) che se la sono vista con i pari età del Monza, in Lombardia. Esperienza in una delle nostre Academy bianconere in Piemonte e nello specifico a Novara per le nostre Under 11 (Angaroni), Under 10 (Bernardi) e Under 9 (Giglio) che da sotto età hanno affrontato in amichevole rispettivamente l'Under 12, l'Under 11 e l'Under 10 dello Sparta Novara. Da non trascurare, poi, ovviamente anche le diverse gare dei rispettivi campionati disputate da tante delle nostre squadre. Degne di menzione le belle prestazioni dell'Under 14 (Di Benedetto) e dell'Under 13 (Castagno) con i pari età del Genoa allo Juventus Training Center di Vinovo".

