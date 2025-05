Juve, Zancan: “Veiga il migliore tra i giocatori in prestito”

Federico Zancan ha parlato dell'impatto dei giocatori in prestito alla Juventus: per il giornalista, Renato Veiga sarebbe stato il migliore

Intervenuto a Sky Sport, Federico Zancan ha fatto il punto della situazione sulla Juventus tra campo e piani per la rosa. Ecco le sue parole: “La sfida contro il Venezia impatterà sul futuro della Juventus. L’altra domanda è chi sarà il nuovo allenatore, e anche su quello potrebbe impattare la gara di domenica. I giocatori in prestito non hanno avuto quell’impatto che si sperava, quello che ha fatto meglio è Veiga ma l’anno prossimo la Juventus riavrà Bremer. Conceicao ha fatto bene all’inizio poi si è un po’ perso, poi Kolo Muani è un giocatore forte che ha avuto un grande impatto nelle prime partite ma dopo meno”.

Zancan: “La Juve vuole vendere Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito: "Le valutazioni sull'attacco dipenderanno anche da Vlahovic e non è un mistero che la Juventus voglia cercare di venderlo perché avrà un ingaggio pesante e anche perché anche questa stagione è stato estremamente deludente. Ma non credo che possa esserci una Juventus futura senza Yildiz, un giocatore per età, prospettiva e quello che rappresenta con il numero 10, penso che sia il futuro della Juventus poi se arriva un'offerta irrinunciabile è chiaro che possono cambiare gli scenari ma io immagino che la Juventus del futuro, qualunque sia il futuro, abbia al centro del progetto tecnico Yildiz".