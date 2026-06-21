Sorloth l'obiettivo principale

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo, ma la trattativa per Alexander Sorloth vive una fase di stallo. I rapporti tra il club bianconero e l'Atletico Madrid restano ottimi, così come la volontà del centravanti norvegese, che ha già espresso a Diego Simeone il desiderio di trasferirsi a Torino. Anche Luciano Spalletti si è mosso personalmente per convincere il giocatore. L'intesa con l'entourage del classe 1995 è già stata raggiunta. Sul tavolo c'è un contratto fino al 2029, con opzione per un'ulteriore stagione e uno stipendio da quattro milioni di euro netti all'anno.

Sembrava tutto apparecchiato per la fumata bianca, ma nelle ultime settimane la situazione si è complicata. Marco Ottolini, con il supporto di Giovanni Carnevali, ha intensificato i contatti con i dirigenti spagnoli, ma la distanza economica resta significativa. L'Atletico Madrid continua a valutare il cartellino del norvegese tra i 35 e i 40 milioni di euro. La Juventus, invece, non intende superare i 30 milioni, bonus inclusi. Una differenza che, al momento, impedisce di arrivare alla chiusura dell'operazione. La situazione potrebbe complicarsi ulteriormente se dovessero concretizzarsi le partenze di Dusan Vlahovic, Jonathan David e Lois Openda. In quel caso la società sarebbe costretta a investire su più attaccanti.

Kolo Muani resta sullo sfondo, Pellegrino è la nuova idea

Parallelamente alla pista che porta a Randal Kolo Muani, la dirigenza bianconera continua a monitorare diverse opportunità. L'ultimo nome finito sul taccuino di Carnevali e Ottolini è quello di Mateo Pellegrino, protagonista di una stagione molto positiva con il Parma. Il centravanti argentino ha attirato l'attenzione di diversi club europei grazie alle sue qualità fisiche e alla buona media realizzativa. Al momento non ci sono ancora stati contatti ufficiali tra le società, ma nelle prossime settimane è previsto un incontro tra la Juventus e gli agenti del giocatore. Pellegrino piace particolarmente a Spalletti, che cerca un attaccante forte fisicamente e capace di garantire presenza in area di rigore. Il Parma potrebbe lasciarlo partire davanti a un'offerta compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Pepi e Marmoush completano la lista degli obiettivi

Un altro profilo seguito con attenzione è Ricardo Pepi, attaccante statunitense del PSV Eindhoven. Anche in questo caso l'investimento richiesto si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. La Juventus considera il classe 2003 un giocatore di prospettiva, capace di garantire margini di crescita importanti. Più complicata appare invece la pista che porta a Omar Marmoush. L'attaccante del Manchester City potrebbe lasciare l'Inghilterra soltanto in prestito secco, soluzione che i bianconeri valutano come un eventuale piano d'emergenza. Carnevali e Ottolini continuano a lavorare su più tavoli, consapevoli che l'attacco della prossima stagione potrebbe cambiare completamente volto. Sorloth resta il primo obiettivo, ma la Juventus non vuole farsi trovare impreparata e sta già costruendo le alternative per consegnare a Spalletti un reparto offensivo all'altezza delle ambizioni bianconere.