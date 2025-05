Conte alla Juventus: la bomba di Pedullà poco fa! / Calciomercato

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione parlando della Juventus e di quello che potrebbe accadere a breve

Ancora una partita prima di archiviare questa lunga stagione di Serie A e prima di tuffarci, passando per i caldi mesi estivi di calciomercato, sulla prossima. È stato un campionato lungo che ancora non ha sortito esiti. Nemmeno per la Juventus che deve ancora capire se dover cestinare in blocco quanto avvenuto quest’anno oppure potersi consolare – minimizzando i mali – con la qualificazione in Uefa Champions League. Poi si ricomincerà e lo si farà, verosimilmente, anche cambiano in panchina. Igor Tudor difficilmente andrà oltre il Mondiale per Club di giugno, dopo dovrebbe passare il testimone. E dovrebbe passarlo, nelle intenzioni del club, ma pure negli auspici dei tifosi, ad Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. Ci sono sempre più conferme per il ritorno di Conte. L’ultima, in ordine di tempo, l’ha data Alfredo Pedullà.

Rivelazione Pedullà: Conte, Osimhen, tutte le ultime sul mercato della Juve

Alfredo Pedullà, tra i massimi esperti di calciomercato in Italia, ha rivelato che: “Conte vuole tornare alla Juve che questa volta ha aperto e ha anche programmato per il 15 giugno (giorno in più o in meno) il momento del ribaltone”. Mancherebbe meno di un mese, quindi, al momento della svolta che verosimilmente innescherà il valzer delle panchine in Serie A. Infatti, il Napoli si guarda già intorno: “Certo, De Laurentiis potrebbe trattenere Conte perché c’è un contratto, ma a chi converrebbe? Infatti, nel frattempo si è cautelato andando oltre un semplice sondaggio con Max Allegri”. Ma non è tutto. Pedullà entra anche dentro aspetti più strettamente legati al mercato e rilancia con vigore l’ipotesi che porta a Victor Osimhen. Le sue parole: “La Juve vuole Conte più Osimhen, quindi intende aprire due tavoli con il Napoli”. La Juve del futuro prende forma da Napoli, insomma. Vedremo se – e quanto – Aurelio De Laurentiis sarà disposto a collaborare.