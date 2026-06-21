Martinez è il preferito della Juventus

La Juventus si prepara a rivoluzionare anche la porta. Dopo una stagione che ha lasciato diversi dubbi, la dirigenza bianconera è intenzionata ad affidarsi a un profilo di alto livello, evitando scommesse e puntando su un portiere già abituato a palcoscenici internazionali. In cima alla lista c'è Emiliano Martinez, campione del mondo con l'Argentina e protagonista nelle ultime stagioni con l'Aston Villa. Alla Continassa la linea è chiara. Il club vuole evitare salti nel vuoto e preferisce affidarsi a giocatori con esperienza e personalità. Il percorso di Michele Di Gregorio, passato dal Monza alle pressioni della Juventus, viene considerato un esempio delle difficoltà che possono incontrare anche portieri di talento quando si ritrovano improvvisamente in un contesto di altissimo livello. Per questo motivo, Dibu Martinez viene ritenuto il profilo ideale. L'argentino ha dimostrato sia con l'Argentina sia con l'Aston Villa di saper rendere al meglio nelle partite più importanti. Carisma, leadership e capacità di esaltarsi sotto pressione sono qualità che convincono particolarmente la società. L'ostacolo principale resta però economico. Il club inglese non ha fretta di cedere il proprio numero uno e valuta il cartellino almeno dieci milioni di euro. A questa cifra va aggiunto uno stipendio importante, che rende l'operazione complessa per le casse bianconere.

Vicario rappresenta la soluzione più sostenibile

Proprio per le difficoltà legate all'affare Martinez, la Juventus sta valutando con attenzione anche altre opzioni. Il nome che ha guadagnato più posizioni è quello di Guglielmo Vicario, destinato a lasciare il Tottenham. Il portiere italiano conosce già molto bene Luciano Spalletti, che lo aveva convocato durante la sua esperienza alla guida della Nazionale. Il tecnico continua ad apprezzarne le qualità e sarebbe favorevole al suo arrivo a Torino. Rispetto a Martinez, Vicario presenta costi decisamente più contenuti. Il suo cartellino è considerato accessibile e l'ingaggio rientra nei parametri economici stabiliti dalla dirigenza. Per questo motivo, il classe 1996 viene visto come una soluzione affidabile e sostenibile. La sua esperienza in Premier League e le prestazioni offerte negli ultimi anni rappresentano ulteriori elementi a suo favore. Alla Juventus piace anche la sua capacità di giocare con i piedi e di partecipare alla costruzione dell'azione.

La porta bianconera è pronta a cambiare volto

La ricerca del nuovo portiere è una delle priorità del mercato estivo. Giovanni Carnevali e Spalletti vogliono evitare errori e sono orientati verso profili già pronti per reggere il peso della maglia bianconera. Tra sogni e obiettivi concreti, la sfida è trovare il giusto equilibrio tra qualità ed esigenze economiche. Dibu Martinez resta il grande favorito grazie alla sua esperienza internazionale, ma al momento Guglielmo Vicario rappresenta la pista più percorribile. La sensazione è che la porta della Juventus cambierà volto nelle prossime settimane. E il prossimo numero uno sarà chiamato a raccogliere una delle eredità più pesanti del calcio italiano.