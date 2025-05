Pavan: “Venezia-Juve da dentro o fuori per entrambe le squadre”

Massimo Pavan ha parlato della sfida tra Venezia e Juventus, sottolineando l'importanza cruciale dell'impegno per entrambe le due squadre

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha parlato della sfida di Serie A tra Venezia e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Juventus-Venezia, sfida decisiva per la Champions: vietato sbagliare. La sfida Juventus-Venezia si preannuncia come una vera e propria partita da dentro o fuori. I bianconeri arrivano allo stadio “Penzo” con l’obbligo di fare risultato contro il Venezia: vietato sbagliare, vietato lasciare punti per strada. Anche i lagunari, però, si trovano nella stessa situazione: ogni errore può costare caro e compromettere l’obiettivo stagionale”.

Pavan: “Situazione più complicata per il Venezia”

Il giornalista ha proseguito: "Per la Juventus, l'obiettivo è chiaro: qualificarsi alla prossima Champions League e garantirsi un posto anche al Mondiale per Club. La squadra di Got lo sa bene: vincere a Venezia è la via più sicura per mantenere il controllo del proprio destino e non dover dipendere dai risultati altrui. Un pareggio potrebbe bastare, ma solo in caso di risultati favorevoli dagli altri campi. La situazione è ancora più complicata per il Venezia, che dovrà tenere un occhio anche su ciò che accade ad Empoli e a Roma contro la Lazio. Se una delle due squadre dovesse vincere, le possibilità del Venezia di centrare l'obiettivo si ridurrebbero drasticamente. Per questo motivo, anche per i padroni di casa non esiste alternativa alla vittoria".