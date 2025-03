Juve Women, i precedenti in vista della Fiorentina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita con la Fiorentina.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “Sulla strada della Juventus Women in Coppa Italia Femminile, ora, c’è la sfida di ritorno contro la Fiorentina, valida per la semifinale della competizione. Si parte dal successo per 3-2 conquistato all’andata, con fischio d’inizio fissato alle ore 18:00 di giovedì 6 marzo 2025 allo stadio “Pozzo – La Marmora” di Biella.

Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre. La Fiorentina è – considerando tutte le competizioni – la squadra che la Juventus ha affrontato più volte (26), battuto in più occasioni (19 – 2N, 5P) e contro cui ha realizzato più gol (56). Nelle tre precedenti occasioni in cui la Juventus è rimasta imbattuta nella semifinale d’andata in Coppa Italia (2V, 1N), ha sempre superato il turno. In generale, le uniche due volte in cui non è approdata in finale risalgono al 2020/21 e al 2023/24 (eliminazione in un doppio confronto rispettivamente con Roma e Fiorentina).

Se dovesse passare il turno, la Fiorentina centrerebbe la sua quinta finale in Coppa Italia. Da quando il club esiste (2015/16) nessuna formazione ci è riuscita più volte – a cinque potrebbe arrivare anche la Roma. Se dovesse invece uscire dalla competizione, sarebbe la prima occasione in cui la Viola verrebbe eliminata in semifinale considerando tutte le competizioni – nelle cinque precedenti occasioni in cui ne ha disputata una è sempre riuscita a superare il turno”.

Le altre statistiche

“La Juventus ha vinto le ultime tre partite giocate in tutte le competizioni (due in campionato e una contro la Fiorentina nella semifinale d’andata di questo torneo) dopo aver registrato un solo successo nelle quattro precedenti (1N, 2P). Le bianconere sono però reduci da due sconfitte nelle ultime due gare casalinghe in Coppa Italia, una in più di quelle rimediate nelle prime gare 12 interne nella competizione (10V, 1N, 1P).

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 11 partite in tutte le competizioni (4N, 6P), dopo aver centrato sei successi nelle nove precedenti (2N, 1P). La Viola inoltre ha registrato un pareggio e tre sconfitte nelle quattro trasferte più recenti e non inanella più match esterni di fila senza vittorie dal periodo tra febbraio e ottobre 2023 (sette – 3N, 4P). Si affrontano in questa sfida la seconda squadra per percentuale di cross su azione riusciti dai quarti di finale di questa Coppa Italia (la Fiorentina, 25%, dietro alla Roma, 28%) e una delle due che hanno realizzato più di una rete in seguito a un traversone nel periodo nel torneo: la Juventus, due come la Roma – Kullberg e Harviken contro Lazio e Fiorentina.

Cristiana Girelli è la giocatrice di Serie A che vanta più gol all’attivo in questa stagione considerando tutte le competizioni (16), davanti alla compagna di squadra Sofia Cantore (15); la classe ’90, tuttavia, non trova la rete in Coppa Italia dal 7 febbraio 2024, contro la Sampdoria – sei presenze a secco di gol da allora nel torneo.

La Fiorentina è il bersaglio preferito di Barbara Bonansea con la maglia della Juventus in tutte le competizioni: 12 reti (due in Supercoppa Italiana, nove in Serie A e una in Coppa Italia, nella semifinale d’andata); l’attaccante è andata a segno nelle ultime due presenze contro la Viola e con il suo attuale club solo contro tre avversarie ci è riuscita in tre partite di fila: Pink Bari (quattro), Orobica (tre) e proprio con la Fiorentina (tre tra ottobre 2020 e settembre 2021)”. Intanto ecco le parole di Ceravolo<<<