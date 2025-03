Ceravolo: "Juve? Per lo Scudetto c'è ancora tempo..."

Franco Ceravolo, ex dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto e di Kolo Muani.

Franco Ceravolo, ex dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Chiaro che in casa Juve ci fosse la delusione per l’eliminazione in Coppa Italia, ma ieri si è vista una buona reazione. Resto convinto che la squadra sia forte e che abbia solo bisogno di trovare un’ossatura definitiva, con setto o otto giocatori considerati titolari fissi, questo porta all’equilibrio e con esso alla continuità. Intanto come dicevo, credo che ieri la squadra abbia dato una buona risposta, bisogna vedere se continuerà su questa strada, dall’inizio della stagione la Juve ci ha purtroppo abituati a tanti alti e bassi”.

Sullo Scudetto

"Prospettiva Scudetto? La prima è a 6 punti e tutto può succedere, all'inizio degli anni 2000 la Juve perse uno Scudetto con 9 punti di vantaggio a otto partite dal termine. È pur vero che le squadre davanti sono tre e tutte al momento stanno procedendo con il freno a mano tirato. Kolo Muani? Mi piace, è uno che anche se non fa gol crea i presupposti per farlo fare ai compagni. È bravo ad inserirsi, forte tecnicamente e fisicamente, è stato un grandissimo rinforzo".