Giannichedda: “Juve, decisiva la sfida contro l’Atalanta”

Giuliano Giannichedda, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Una Juventus che rientra sicuramente tra le favorite per il quarto posto, ma per lo Scudetto aspetterei lo scontro diretto con l’Atalanta. Per me tra Juve e Atalanta la sfida può essere cruciale. C’è ancora confusione però nella Juve. Ieri Yildiz che gioca a destra, Nico Gonzalez a sinistra, Koopmeiners alto, ancora non vedo un’identità chiara. La Juve sembra sempre che faccia fatica a portare a casa le partite in maniera leggera”.

Sulla Juve

"Ora sta facendo bene ed è normale che abbia pressione. Se calano, rischiano di fare pasticci come contro l'Empoli. La Juve deve pensare sempre in grande, altrimenti diventa un problema. Certo è che vedendo la rosa, chi ha giocato partite importanti per vincere coppe o Scudetti? Dopo Empoli avranno sicuramente parlato e fatto un esame di coscienza tutti, perché i cali di tensione non possono esserci. Ma i giocatori sono quelli, sono forti ma non hanno vinto campionato o lottato sempre per certi obiettivi. In Italia di solito vince chi difende meglio. Ma anche l'attacco è importante. L'anno scorso, se si vede il percorso dell'Atalanta negli ultimi due mesi, ha fatto tre gol a tutti, anche in Europa. Quindi le squadre di Gasperini possono fare la differenza. Giocare contro l'Atalanta nel finale è molto dura, perché è capace di filotti importanti. Bisognerà stare molto attenti".