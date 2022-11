Juve, Vlahovic è pronto all’esordio al Mondiale: “Tutto inizia con un sogno”

Una foto semplice, in piedi, con la maglia della nazionale addosso e il sorriso stampata in faccia. In descrizione una frase: "Tutto inizia con un sogno più grande di te, e tutto quello che devi fare è credere che un giorno sarai grande come il tuo sogno". Un sogno, quello di rappresentare la propria nazionale in un Mondiale che Dusan Vlahovic si prepara a rendere realtà. Giovedì alle 20:00 la Serbia affronterà il Brasile e per l'attaccante della Juve sarà l'esordio assoluto in una Coppa del Mondo. Un giorno da ricordare.