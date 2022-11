Mercato, si lavora per una Juve mozzafiato: la formazione per il 2023

A inizio stagione non si poteva di certo preventivare una Juventus fuori dalla Champions ai gironi. Erano stati in tanti gli addetti ai lavori ad apostrofare la Vecchia Signora come la regina del calciomercato estivo. E in effetti alla Continassa i nomi di grido sono arrivati, ma senza incidere in maniera concreta. Ecco perché dobbiamo prepararci ad una Juve molto diversa nel 2023. In tutti i reparti qualcosa di importante cambierà. In base alle voci e indiscrezioni di mercato che stanno circolando in questi giorni, abbiamo ipotizzato quella che potrebbe essere la formazione bianconera il prossimo anno, magari sfruttando sia la sessione di gennaio che quella estiva. Vediamo l'undici da sogno ruolo per ruolo<<<