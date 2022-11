Mistero Vlahovic, i tifosi non si fidano: “Mi viene da pensare male”

E' un Dusan Vlahovic tirato a lucido quello ammirato nell'amichevole pre-mondiale contro il Bahrain. Un gol e due assist nel 5-1 della Serbia per il bomber della Juventus. Nel momento migliore della squadra bianconera, il centravanti serbo è mancato a causa di una presunta pubalgia. Al momento i problemi fisici sembrano superati, ma fra il pubblico della Vecchia Signora c'è chi ipotizza che l'ex Fiorentina si sia risparmiato nelle ultime partite per preservarsi per la propria Nazionale. I commenti dei supporter bianconeri sono emblematici, come potete notare nella nostra fotogallery<<<