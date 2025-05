Juve, la vittoria dell’U17 nel torneo “Puskas Cup”

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della vittoria delle giovanili.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Successo di grande prestigio in Ungheria per la Juventus Under 17. I nostri bianconeri hanno vinto la diciassettesima edizione della “Puskás Cup”, importante manifestazione sportiva internazionale dedicata a squadre giovanili. Un risultato straordinario che ha messo in risalto, una volta in più, la grande crescita avuta nel corso di questa stagione dal gruppo allenato da Matteo Cioffi sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello mentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino della nostra squadra nella competizione! UNDER 17 | “PUSKÁS CUP” | FASE A GIRONI La nostra squadra ha iniziato il suo cammino nel Gruppo A con una netta vittoria per 4-1 sui pari età portoghesi dello Sporting CP firmata dalla doppietta di Lorenzo Cancila e dalle reti di Wout Gielen e Marco Tiozzo Pagio.

Nel secondo match della fase a gironi è arrivata la prima – e, con il senno di poi, unica – sconfitta della Juventus che si è arresa 4-2 ai greci del Panathinaikos. Di Francisco Barido e Alex Amadio i timbri bianconeri. A risultare decisiva per l’accesso all’atto conclusivo della manifestazione è stata, poi, la vittoria per 1-0 nella terza e ultima partita del Gruppo A contro la Puskás Akadémia. Determinante, ai fini del risultato finale, la marcatura messa a segno da Amadio”.

La finale

“UNDER 17 | “PUSKÁS CUP” | FINALE La ciliegina sulla torta per i nostri ragazzi è arrivata nella finale, vinta 2-0 contro gli ungheresi dell’Honvéd. A sbloccare l’incontro è stato il capitano, Benit Borasio, con una straordinaria conclusione da metà campo. Il match, poi, ha preso ancora di più la direzione desiderata dai bianconeri quando Raffaele Huli – il nostro estremo difensore – ha neutralizzato il tentativo dagli undici metri degli ungheresi negando loro il pareggio.

Nel finale di gara è stato Amadio, glaciale dal dischetto, a mettere il punto esclamativo sull’incontro firmando il raddoppio e il definitivo 2-0 su calcio di rigore. Un trionfo, quello della nostra Under 17, certificato anche dal riconoscimento ottenuto alla fine della “Puskás Cup” da Barido, premiato in quanto migliore giocatore del torneo. Amadio, invece, si è tolto la soddisfazione di essere il capocannoniere della competizione. Complimenti, ragazzi!”. Intanto ecco le parole di Di Canio<<<