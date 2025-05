Juve, Morina: “Seri dubbi sull’intervento di Mckennie su Freuler”

Morina è tornato sugli episodi del match tra Bologna e Juve, per il quale ci sarebbero gli estremi per il rigore nel caso Mckennie-Freuler

Intervistato per TJ, Ezio Morina ha analizzato gli episodi da moviola del match di Serie A tra Bologna e Juventus. Ecco le sue parole: “L’episodio più importante della gara riguarda l’intervento di McKennie su Freuler in area di rigore della Juventus. L’americano entra in modo scriteriato toccando chiaramente il giocatore del Bologna. E ci sono quindi seri dubbi rispetto a un possibile calcio di rigore, intervento che Doveri decide di valutare dal campo facendo ampi cenni di continuare”.

Morina: “Dubbi anche sul fallo subito in area di rigore da Kolo Muani”

L'ex arbitro ha proseguito: "Da segnalare anche, nel finale, l'atterramento falloso di McKennie fuori area, scorrettezza che non viene sanzionata . A inizio ripresa Cambiaso segna, ma è in fuorigioco per pochi centimetri. Niente da dire sul gol del Bologna che è regolare. Altro intervento importante della gara riguarda Kolo Muani: alla mezz'ora della ripresa l'attaccante bianconero cade in area dopo un contatto con Ferguson, il giocatore del Bologna tocca prima la palla e poi il francese. E anche per questo episodio restano dubbi su un possibile penalty. Doveri merita globalmente un 5.5 in pagella".