Juve, Di Canio: “Promosso Tudor. Se vince contro la Lazio si mette bene ma…”

Intervistato da La Stampa Paolo Di Canio ha parlato della lotta Champions e la Juve di Tudor: le sue parole

Intervistato da La Stampa Paolo Di Canio ha parlato della lotta Champions e la Juve di Tudor: “Siamo arrivati ad un bivio divertente: l’incertezza non è figlia di un campionato dal livello alto, ma l’incertezza crea curiosità e piace. Forse andrò controcorrente, ma quella che stiamo vivendo è una stagione con poca qualità: sbagli e resti là. Pochi gol, poca sensibilità a dominare l’avversario…Tudor promosso. Mi piace la sua duttilità, cambia dopo aver valutato le caratteristiche dell’avversario. La squadra lo segue. L’arrivo di Tudor ha dato organizzazione, la squadra in cerca di serenità: ora chi va in campo ha la testa libera e sa cosa deve fare. Sta facendo bene e lo sta facendo perché sa cambiare in base a quale avversario si troverà di fronte: a Bologna, ad esempio, ha scelto un modulo diverso per impedire ai ragazzi di Italiano di dar vita alle solite azioni“.

Juve, le parole di Di Canio

"Il duello di sabato con la Juve per la Lazio può trasformarsi in un volano anche per le ultime due sfide, compreso il viaggio a Milano in casa Inter: lo stadio spingerà la squadra oltre le difficoltà del momento. Se perde la Lazio, finisce la corsa di Zaccagni e compagni. Se vince la Juve, per Tudor si metterebbe bene, ma non sarebbe un successo risolutore", ha concluso.