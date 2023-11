Juve U19, i bianconeri battono il Nizza in amichevole per 1-0

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sull'amichevole vinto con il Nizza. Ecco il report: "Pomeriggio di lavoro per la nostra Primavera, che a Vinovo batte in amichevole i pari età del Nizza. Decide un gol di Scienza nel primo tempo. IL MATCH In realtà la rete bianconera è immediata, al primo minuto: la Juve esce con un buon pressing offensivo, Mazur ruba palla in area avversaria e allarga per Turco sulla destra, il cui cross trova pronto al gol di testa Scienza, sul primo palo. Uno a zero.