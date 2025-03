Juve, la storia di Tudor in bianconero: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche del percorso di Tudor a Torino.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Si riannoda oggi il filo della storia di Igor Tudor alla Juventus. Difensore roccioso prima, allenatore appassionato poi, Igor torna in bianconero per guidare la Prima Squadra maschile. Arrivato alla Juventus nell’estate del 1998 dall’Hajduk Spalato, Tudor si è subito imposto per la sua fisicità, la duttilità tattica e la capacità di rendersi pericoloso anche in fase offensiva. Con la maglia della Juventus ha giocato fino al gennaio 2005, contribuendo con la sua esperienza e il suo spirito combattivo a conquistare due Scudetti (2001/02, 2002/03), due Supercoppe Italiane (2002, 2003) e una Coppa Intertoto (1999)”.

Sulla carriera

“In rosa anche nella stagione 2006/2007, dopo un periodo al Siena, Igor però non scese mai in campo a causa di un lungo infortunio. La sua solidità difensiva e la sua abilità nei colpi di testa lo hanno reso un giocatore prezioso sia come centrale che come esterno nella difesa a tre. tudor best 9 tudor best 3 tudor best 13 tudor best 14 + 10 E non sono mancati i gol: ben 21 in 174 partite ufficiali: tutti ricordiamo in particolare il tiro al volo al minuto 93 di Juve-Deportivo La Coruna, nel marzo 2003, che valse la qualificazione al turno successivo in Champions League. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e intrapreso la carriera da allenatore, Tudor è tornato alla Juventus nella stagione 2020/21 come vice di Andrea Pirlo. In quel ruolo ha messo a disposizione della squadra la sua esperienza, contribuendo alla conquista della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Oggi la storia ricomincia: buon lavoro, Igor!”. Intanto ecco le parole di Vaciago<<<