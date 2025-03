Juve, Vaciago: “Motta si è rivelato non adatto a una grande squadra”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Guido Vaciago ha analizzato i problemi che hanno portato all'esonero di Thiago Motta

In estate si pensava che Thiago Motta sarebbe stata la soluzione ai mali della Juve, il nuovo allenatore in grado di riportare in alto la Vecchia Signora. Dopo neanche una stagione, però, il tecnico è già stato esonerato e i bianconeri si ritrovano punto a capo. Mercato deludente, prestazioni non sufficienti, giocatori demotivati e tanti obiettivi falliti: un disastro so ogni fronte.

Juve, le parole di Vaciago

Intervenuto dagli studi di Sky Sport Guido Vaciago ha detto: “Credo in questo momento Thiago Motta si sia rivelato un allenatore non adatto a una grande squadra, in questa fase della sua carriera. Devo dire la verità, è stato un un errore che abbiamo commesso tutti, pensavo fosse una scelta eccellente dopo ciò che ha fatto Motta a Bologna, eppure non è stato così, abbiamo avuto l’evidenza dei fatti. I problemi sono stati oggettivi, non aver scelto degli uomini chiave, cambiato ruoli ai giocatori, con una squadra giovane e senza esperienza per suo volere, tutta una serie di errori che si sono rivelati fatali. Motta ha delle idee brillanti, ma non trova le compatibilità con una grande squadra. Una big ha bisogno di pragmatismo”. Nel frattempo Di Marzio sgancia un annuncio clamoroso sul mercato della Juve <<<