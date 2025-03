Jarni: “Juve? Per Tudor non sarà facile”

Robert Jarni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'arrivo di Tudor e di Vlahovic.

Robert Jarni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell’arrivo di Tudor. Ecco le sue parole a TMW: “Igor è un po’ più giovane di me, non abbiamo giocato troppe partite insieme, ma ricordo un difensore roccioso e un uomo dalla grande tempra. All’Hajduk Spalato ha scritto la storia. Juve? Mettiamo le mani avanti: per Tudor non sarà facile con questa Juve, per nessuno lo sarebbe. Il momento dei bianconeri è molto complicato, il tempo per lavorare sarà poco e le aspettative saranno altissime. Ma, nonostante questo, Igor per me è l’uomo giusto. Perché ha la medicina per curare i mali di questa Juve: carattere, personalità, leadership, carisma, grinta. E, dopo tutte le esperienze che ha fatto in giro per l’Europa, oggi mi sembra anche più preparato tatticamente”.

Sulla zona Champions

"Non posso fare pronostici, il campionato italiano è troppo complicato e la Juve adesso non è nelle migliori condizioni. Questo Tudor però ha superato i problemi del passato e mi sembra pronto per una panchina del genere. Vlagovic? Anche in Croazia ci chiediamo tutti il perché del trattamento riservatogli da mister Thiago Motta. Dev'essere successo qualcosa extra campo. Alla Juve di Tudor i suoi gol serviranno come il pane per andare in Champions League".