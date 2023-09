Juve, “Together, a Black & White Show”: il comunicato del club

La festa per i cento anni dalla prima presidenza Agnelli: il comunicato della società. Ci saranno ospiti ed ex campioni bianconeri

In occasione del centenario dalla prima presidenza Agnelli -iniziata il 24 luglio 1923- al Pala Alpitour di Torino ci sarà il "Together, a Black & White Show", in programma il prossimo 10 ottobre ore 20.30.